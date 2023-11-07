Новый фейковый ролик с участием Токаева появился в Сети

Сообщается, что в Казнете стало распространяться видео, где рассказывается о якобы новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге. При этом в ролике смонтированы видеозаписи выступлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.
При этом отмечается, что ролики с логотипом Kaspi Profit начали распространяться в Сети больше года назад. Специалисты подчеркивают, что это мошеннический брокерский проект. Подобные сообщения ранее уже официально опровергались на страницах Kaspi.kz в социальных сетях.
Напомним, в конце октября в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым. Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов. При этом в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советуют использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту. А в середине сентября в социальных сетях появилась фотография, на которой министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Снимок оказался фейковым. Позже этот пост прокомментировали в МВД.
Еще раньше в интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле оказался фейком. Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.