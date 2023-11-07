«Мы не позволим». В США заговорили о военном перевороте на Украине

По мнению эксперта, на Украине понимают, что больше не находятся в центре внимания Вашингтона. При этом он обратил внимание, что глава республики сильно оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на передовой.
«Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы — это самое главное», — резюмировал он.
На минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что «это не патовая ситуация». В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.