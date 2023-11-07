19:52 (мск), источник: © РИА Новости

«Мы не позволим». В США заговорили о военном перевороте на Украине

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Действия президента Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть.

Ларри Джонсон
экс-сотрудник ЦРУ

По мнению эксперта, на Украине понимают, что больше не находятся в центре внимания Вашингтона. При этом он обратил внимание, что глава республики сильно оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на передовой.

«Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы — это самое главное», — резюмировал он.

На минувшей неделе в статье для The Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что «это не патовая ситуация». В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.

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