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19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опрос: россияне оценили угрозу начала ядерного конфликта

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт к подписанию 10 сентября 1996 года Организацией Объединенных Наций (ООН). В силу этот документ до сих пор не вступил. Согласно договору, странам запрещено производить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях на земле и под ней, в атмосфере и космосе. Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000 году. США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали; не подписали три «молодые» ядерные державы — Индия, КНДР и Пакистан.

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Редакция Новостей Mail.ru решила узнать у читателей, как они относятся к этому событию и кому выгодно такое решение.

8% респондентов отметили, что они впервые слышат о ДВЗЯИ. Большинство (86%) опрошенных следит за последними новостями о договоре. Мнения россиян о его сути разделились. Большинство (82%) считают, что он нужен для того, чтобы запретить испытательные ядерные взрывы. Некоторые же уверены в том, что документ предусматривает сокращение имеющихся арсеналов ядерного оружия, недопустимость его производства странами третьего мира и контроль за сырьем для создания (19%, 13% и 11% соответственно).

Отзыв ратификации ДВЗЯИ выгоден, в первую очередь, России — так полагает 53% россиян. По мнению 7% проголосовавших, такое положение устраивает США и все мировое сообщество. Менее 1% респондентов указывают на выгоду Израиля и ООН от данного исхода. Также 28% уверены, что дератификация не выгодна никому.

России лучше использовать стратегию наращивания ядерного потенциала, считает почти каждый второй опрошенный, столько же уверены, что стране надо его сохранять. Согласно мнению 59% россиян, в мире существует угроза возникновения военного конфликта, который понесет за собой применение ядерного оружия. При этом 33% считают, что начало ядерной войны могут спровоцировать уже ведущиеся вооруженные столкновения. Лишь 6% опрошенных уверены, что в мире не существует угрозы военного конфликта, который может спровоцировать применение ЯО.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 2 ноября. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 50 регионов России. 72% респондентов составили мужчины, 28% — женщины.

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