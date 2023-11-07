Опрос: россияне оценили угрозу начала ядерного конфликта

2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Редакция Новостей Mail.ru решила узнать у читателей, как они относятся к этому событию и кому выгодно такое решение.
8% респондентов отметили, что они впервые слышат о ДВЗЯИ. Большинство (86%) опрошенных следит за последними новостями о договоре. Мнения россиян о его сути разделились. Большинство (82%) считают, что он нужен для того, чтобы запретить испытательные ядерные взрывы. Некоторые же уверены в том, что документ предусматривает сокращение имеющихся арсеналов ядерного оружия, недопустимость его производства странами третьего мира и контроль за сырьем для создания (19%, 13% и 11% соответственно).
Отзыв ратификации ДВЗЯИ выгоден, в первую очередь, России — так полагает 53% россиян. По мнению 7% проголосовавших, такое положение устраивает США и все мировое сообщество. Менее 1% респондентов указывают на выгоду Израиля и ООН от данного исхода. Также 28% уверены, что дератификация не выгодна никому.
России лучше использовать стратегию наращивания ядерного потенциала, считает почти каждый второй опрошенный, столько же уверены, что стране надо его сохранять. Согласно мнению 59% россиян, в мире существует угроза возникновения военного конфликта, который понесет за собой применение ядерного оружия. При этом 33% считают, что начало ядерной войны могут спровоцировать уже ведущиеся вооруженные столкновения. Лишь 6% опрошенных уверены, что в мире не существует угрозы военного конфликта, который может спровоцировать применение ЯО.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 2 ноября. В опросе приняли участие более 10 тысяч человек из 50 регионов России. 72% респондентов составили мужчины, 28% — женщины.