7 ноября, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Санду: 36 граждан Молдовы эвакуированы из сектора Газа и находятся в безопасности
Президент Молдовы сообщила в соцсетях, что 36 граждан страны эвакуированы из сектора Газа.
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КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду сообщила в соцсети, что 36 граждан республики, находившихся в секторе Газа, эвакуированы и находятся в безопасности.
«Наши граждане сегодня пересекли пограничный переход Рафах и сейчас направляются в Каир. Я благодарна всем, кто неустанно трудился над этим сложным процессом эвакуации: сотрудникам наших посольств в Израиле и Турции, команде Министерства иностранных дел и европейской интеграции, коллегам из других структур, а также нашим стратегическим партнерам: Румынии, Украине и США. Благодаря этим совместным усилиям наши граждане в безопасности», — отметила Санду.
По словам президента, в настоящее время эвакуированные находятся «на попечении консульского работника МИДЕИ», который доставил их на КПП.
«Им оказывается вся необходимая поддержка, включая консульскую помощь и организацию следующего этапа — следования в Республику Молдова. Из Каира наши граждане вместе с румынскими гражданами будут доставлены в Бухарест специальным авиарейсом, организованным Министерством иностранных дел Румынии, а далее — на автобусе, предоставленном властями», — уточнила глава государства.
Ранее во вторник в МИДЕИ сообщили, что ведомство получило согласие от израильских и египетских властей на эвакуацию молдавских граждан из сектора Газа и что эвакуация будет производиться через контрольно-пропускной пункт Рафах.