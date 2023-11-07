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20:51 (мск), источник: Ведомости

Лавров заявил о необходимости скорейшей эвакуации россиян из сектора Газа

Российских граждан необходимо незамедлительно эвакуировать из сектора Газа. Об этом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом.

Источник: РИА "Новости"

Лавров акцентировал внимание на необходимости скорейшего прекращения огня, чтобы избежать увеличения числа жертв среди гражданского населения. Он также заявил о том, что нужно увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

Глава МИДа подтвердил позицию России, выступающей за справедливое решение палестинской проблемы «на основе международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. Песков уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля наземной операции. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России включены уже более 900 человек, свыше 500 из них — россияне.

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