Израиль заявил о боях в сердце Газы

«Силы ЦАХАЛ находятся в сердце города Газа. Они подошли с севера и юга и шли в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами», — сказал он.
Министр назвал сектор Газа «крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством» и отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников.
По его словам, международное давление на Израиль будет возрастать, но Тель-Авив будет продолжать военные действия до полной победы над ХАМАС.
В минувшее воскресенье пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские силы полностью окружили город Газа и вышли к морю, фактически разделив анклав на северную и южную части.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — «Бригады “Аль-Кассам” — объявило о проведении операции “Потоп Аль-Аксы”.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.