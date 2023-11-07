Арина Коршикова исключена из избирательной гонки за пост мэра Бельц — решение избиркома

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Независимый кандидат на пост мэра города Бельцы Арина Коршикова была исключена из предвыборной гонки во втором туре, решение на заседании во вторник приняла окружная избирательная комиссия.
Арина Коршикова вышла во второй тур по итогам голосования 5 ноября, она обошла своего контркандидата от «Нашей партии» Александра Петкова, набрав 24,48% голосов против 22,19% у конкурента.
Ранее поддержку Коршиковой выразил лидер запрещенной в Молдове партии «Шор» Илан Шор.
Принятое окружным избиркомом решение снять Коршикову с гонки во втором туре вызвало возмущение жителей Бельц, они пришли к зданию комиссии как только стало известно о начале заседания по этому вопросу. Протестующие хотели войти в зал, где шло заседание, однако полиция их не пустила, что вызвало рост возмущения. Протестующие скандировали «Долой Майю Санду!».
К зданию окружного избиркома пришла и депутат Марина Таубер, она назвала членов окружной избирательной комиссии Бельц «опричниками Майи Санду, которые творят беспредел».
Третье место в первом туре выборов мэра Бельц занял кандидат от Партии социалистов Максим Морошан, набравший 18,88% голосов. После исключения из гонки Коршиковой во втором туре за кресло градоначальника будут бороться Александр Петков и Максим Морошан.
Второй тур всеобщих местных выборов назначен на воскресенье, 19 ноября.
Отметим, что никаких оснований для снятия Арины Коршиковой официально озвучено не было.