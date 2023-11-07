Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов Киева по Донецку

«Ожидаем, что оно будет назначено на 23:00 по Москве 8 ноября», — добавил Полянский.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате трехкратного обстрела центра города со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Также зафиксировано прямое попадание в здание управления труда и социальной защиты населения.
При обстреле Буденновского района, по словам Пушилина, был ранен мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов, одно медицинское учреждение.
За последние сутки российские войска отразили восемь атак на Краснолиманском и Донецком направлениях. На Южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Старомайорского ДНР. Противник потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», заявило Минобороны РФ.