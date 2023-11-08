Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана

«Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами», — сказал он.
Глава государства добавил, что между двумя странами действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего — связи по линии администраций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.
По словам российского лидера, высокий уровень взаимодействия с Астаной отражают в том числе и его личные контакты с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
При этом сами отношения с казахстанским коллегой он охарактеризовал «по-настоящему дружескими». Президент добавил, что обе стороны делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания обоих государств и для повышения качества жизни их граждан.
Путин отметил, что у России и Казахстана есть поле для сотрудничества, в частности, в газовой сфере.
«Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе», — пояснил президент.
Причем ведущие российские компании — «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» — и казахстанские партнеры уже осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов, добавил президент. По его словам, дальнейшем они планируют нарастить сотрудничество.
Кроме того, обе страны вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка, констатировал президент.
Также Москва готова разработать для Казахстана проект АЭС с использованием самых передовых технологий, если Астана согласится на строительство станции, заключил он.