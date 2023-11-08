01:04 (мск), новости Узбекистана, источник: РИА Новости
Путин прокомментировал поставки газа в Узбекистан
Путин: о поставках газа в Узбекистан нужно проконсультироваться с Туркменией.
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда», говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменией, ее подключение будет в общих интересах.
«Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах», — сказал он.