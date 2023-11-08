01:01 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
Путин заявил, что Россия и Казахстан остаются верными друзьями
Путин: народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями.
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил в интервью газете «Казахстанская правда», что народы России и Казахстана всегда были и остаются верными друзьями, он с уверенностью смотрит в будущее союзнических отношений двух стран.
«Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убеждён, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнёрства», — сказал он.