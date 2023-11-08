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02:03 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

Судья Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск министерством внутренних дел России по статье УК, следует из базы розыска МВД. Других подробностей не приводится.

Источник: AP 2023

Помимо Годинеса, в базе розыска также присутствуют другие судьи МУС, участвовавшие в выдаче ордера на арест Владимира Путина, — Карим Ахмад Хан, Розарио Сальваторе Айтала, Томоко Аканэ и Петр Хофманьский. В розыск также объявлены помощница Хофманьского Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, а также судья МУС Бертрам Шмитт.

В марте 2023 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Они, в частности, обвиняются в незаконном заключении под стражу и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ).

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в середине марта 2023 года. В суде объяснили, что решение связано с незаконной депортацией детей из Украины в Россию.

Эрдни Кагалтынов

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