Торговля, сотрудничество регионов и русский язык. Путин об аспектах связей с Казахстаном

Интервью президента РФ было посвящено вопросам двусторонней и евразийской повестки — в число тем для обсуждения не вошли Украина, США и проблемы Ближнего Востока.
ТАСС собрал ключевые тезисы интервью Путина.
Готовящиеся соглашения и торговля
По итогам поездки Путина в Казахстан планируется подписать «солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов».
Товарооборот двух стран за 2022 год увеличился «на 10,2% — до рекордных %28,2 млрд, а в январе — августе этого года прибавил еще 7,6% и составил %18,9 млрд». Россия — один из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику: накопленные инвестиции составляют порядка $17 млрд, в республике работают около 6 тыс. предприятий с российским участием.
Энергетическое сотрудничество
Россия готова помочь Казахстану в газификации северных и восточных районов страны, это предполагает подписанная 18 января дорожная карта. «Идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры».
Руководство Казахстана изучает вопрос строительства АЭС, и «госкорпорация “Росатом” готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий».
Актуально и сотрудничество двух стран в области зеленой энергетики — РФ и Казахстан намерены сократить выбросы до нуля к 2060 году. «Для этого — модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры», используя в переходный период природный газ.
«С [президентом Казахстана] Касым-Жомартом Кемелевичем [Токаевым] у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения». «Мы люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства».
Путин и Токаев регулярно созваниваются, чтобы «сверить часы». «Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей».
Контакты между регионами двух стран, в том числе на границе, «являются одной из основ двусторонних отношений»: Россия и Казахстан «одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств», где «прорабатываются конкретные вопросы». «Партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 из 89 российских субъектов Федерации».
Общее прошлое и русский язык
Народы России и Казахстана сближают «общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу».
«Русский язык — это наше общее достояние и конкурентное преимущество». Путин благодарен Токаеву «за инициативу создания Международной организации по русскому языку», «это послужит мощным фактором дальнейшего сближения» народов РФ и Казахстана.
Уже сейчас «казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования». В Казахстане работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов, в российских структурах обучается более 60 тыс. студентов из республики. «Готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности».
Евразийская интеграция и новый миропорядок
Доминирующей тенденцией в мире становится формирование более справедливого миропорядка, основанного «на приоритете международного права». В Евразии важно создание «единого пространства мира, стабильности и процветания», для чего необходимо уважение «суверенного права каждого народа на собственную модель развития».
Одна из отвечающих этим требованиям структур — Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая, в отличие от «продвигаемых Западом “узкоблоковых конструкций”, открыта всем. Россия связывает с ШОС “особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом”.
На евразийском пространстве Содружество независимых государств — «неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности». Экономическую стабильность в регионе обеспечивает Евразийский экономический союз, а безопасность и защиту суверенитета — Организация Договора о коллективной безопасности, что «наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане».
В целом даже только в Центральной Азии «набирают обороты» тенденции к объединению усилий: «Наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества».