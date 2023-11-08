СБ ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

«Состоится закрытое заседание по “Северным потокам” по запросу Российской Федерации», — сообщили в бразильском постпредстве.
Отмечается, что встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине, которое начнется в 23:00 мск. Оно пройдет по инициативе России в связи с ударами киевских властей по Донецку.
Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.
8 февраля публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.