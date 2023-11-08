Солдат ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 боевиков

Он объяснил, что во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины произошел удар. В этот момент на церемонии находились все артиллерийские подразделения, «лучшие расчеты». По словам солдата ВСУ, также погибли многие офицеры.
«Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: “Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах”. В общем, мы просто расслабились», — заявил солдат.
Ранее, 7 ноября, российские подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. Пострадали 72-я механизированная бригада противника и 128-я бригада территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
Также в этот день Минобороны России вручило несколько боевых наград и сертификаты по миллиону рублей военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции (СВО). В частности, тем, кто уничтожил танки Leopard-2 немецкого производства на купянском направлении. Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено, в частности, 527 самолетов противника, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.