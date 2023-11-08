В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны «Калашникова»

«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями “Калашникова”, в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — ответили в Ростехе на вопрос о статусе проекта.
Там также уточнили, что после требующихся процедур в корпорации примут решение по запуску дронов в серийное производство.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявлял в интервью агентству, что предприятия корпорации создают для нужд СВО разведывательно-ударные коптеры, способные наносить удары по противнику, в том числе в составе роя дронов.