04:45 (мск), источник: © РИА Новости

В зоне СВО проходят боевую апробацию новые ударные дроны «Калашникова»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников», сообщили РИА Новости в госкорпорации Ростех.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями “Калашникова”, в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — ответили в Ростехе на вопрос о статусе проекта.

Там также уточнили, что после требующихся процедур в корпорации примут решение по запуску дронов в серийное производство.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявлял в интервью агентству, что предприятия корпорации создают для нужд СВО разведывательно-ударные коптеры, способные наносить удары по противнику, в том числе в составе роя дронов.

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