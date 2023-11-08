05:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Франция выделит миллионы евро для фонда поддержки Украины

Франция выделит еще 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра обороны страны Себастьяна Лекорню.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Глава Минобороны страны отметил, что кабмин Франции со своей стороны обеспечит выделение соответствующих кредитов на эту сумму. Уточняется, что это позволит украинской армии продолжить закупать французское вооружение.

Ранее полковник Вооруженных сил Франции в отставке Пер де Йонг в беседе с радиостанцией Sud Radio заявил, что Украина переоценила свои возможности, начав контрнаступление.

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что обострившийся военный конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с республики.

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