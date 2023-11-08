Главное
Палестино-израильский конфликт
06:54 (мск), источник: © РИА Новости

«Хотят смерти». Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Источник: Reuters

«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны», — возмутился он.

По мнению политика, Франции необходимо выйти из Евросоюза, пока не стало поздно.

«После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» — добавил Филиппо.

Ранее газета Politico сообщала, что Еврокомиссия 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

На встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90 процентов требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Киев может выполнить остальные требования быстро и начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский против Залужного: война становится открытой
Не существует. В США неожиданно высказались о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС