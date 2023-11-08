«Хотят смерти». Во Франции ужаснулись решению фон дер Ляйен по Украине

«Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны», — возмутился он.
По мнению политика, Франции необходимо выйти из Евросоюза, пока не стало поздно.
«После этого (решения фон дер Ляйен. — Прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!» — добавил Филиппо.
Ранее газета Politico сообщала, что Еврокомиссия 8 ноября опубликует свой отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
На встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90 процентов требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Киев может выполнить остальные требования быстро и начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году.