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09:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральские бойцы ЧВК могут получить статус участников боевых действий

Решать вопрос о присвоении статуса будет комиссия при Минобороны РФ.

Минобороны РФ создало специальную комиссию, на которой будут приниматься решения о присвоении статуса участников боевых действий для бойцов частных военных компаний. Об этом вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Ирины Гехт, за минувший год поступило немало обращений от южноуральцев, которые интересовались, могут ли бойцы ЧВК, участвовавшие в СВО, получить статус участника боевых действий, а также соответствующие льготы и выплаты.

«Это была одна из самых болевых точек, но вопрос сдвинулся с места во многом благодаря руководству Госфонда “Защитники Отечества”. Региональные отделения Госфонда будут формировать соответствующий пакет документов, а затем направлять в Москву, на рассмотрение комиссии», — рассказала Ирина Гехт.

Семьям погибших бойцов рекомендуют обратиться в военный комиссариат по месту жительства, где им объяснят порядок оформления всех документов.

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