09:13 (мск), источник: АиФ Челябинск
Южноуральские бойцы ЧВК могут получить статус участников боевых действий
Решать вопрос о присвоении статуса будет комиссия при Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Минобороны РФ создало специальную комиссию, на которой будут приниматься решения о присвоении статуса участников боевых действий для бойцов частных военных компаний. Об этом вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала в своем Telegram-канале.
По словам Ирины Гехт, за минувший год поступило немало обращений от южноуральцев, которые интересовались, могут ли бойцы ЧВК, участвовавшие в СВО, получить статус участника боевых действий, а также соответствующие льготы и выплаты.
«Это была одна из самых болевых точек, но вопрос сдвинулся с места во многом благодаря руководству Госфонда “Защитники Отечества”. Региональные отделения Госфонда будут формировать соответствующий пакет документов, а затем направлять в Москву, на рассмотрение комиссии», — рассказала Ирина Гехт.
Семьям погибших бойцов рекомендуют обратиться в военный комиссариат по месту жительства, где им объяснят порядок оформления всех документов.