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08:21 (мск), источник: Newslab.ru

В Новоселовском районе депутат лишился полномочий из-за незаполненной декларации о доходах

В Новоселовском районе Красноярского края муниципальный депутат лишился полномочий, а еще 20 служащих получили дисциплинарные взыскания.

Источник: Reuters

Прокуратура Новоселовского района изучила данные о доходах и расходах местных муниципальных служащих и депутатов. Выяснилось, что ряд сотрудников администрации, а также руководителей муниципальных учреждений представили неполную информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.

Так, кто-то не указал сведения о полученном заработке по основному месту работы, а кто-то сокрыл продажи недвижимости или доход от сдачи имущества в аренду.

Незамеченным не остался и директор муниципального казённого учреждения, который в июле прошлого года продал двухкомнатную квартиру в Новосёлово, однако полученные со сделки 950 тыс. руб. в справке о доходах решил не указывать. Ещё одна работница администрации сокрыла результаты трудовой деятельности своего супруга в 593 тыс. руб.

Один из депутатов Легостаевского сельского Совета и вовсе не исполнил свою прямую антикоррупционную обязанность по представлению сведений из-за того, что не согласился с требованием федерального законодательства.

Прокуратура внесла 8 представлений, по результатам рассмотрения которых более 20 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. А вот полномочия депутата были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

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