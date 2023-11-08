Губернатор Омской области Виталий Хоценко высоко оценил участников кадрового конкурса

По его словам, заявки подали жители 27 регионов, в том числе, Москвы и Московской области. То есть, конкурс действительно решает задачу возвращения в Омск высококвалифицированных специалистов. Об этом Хоценко рассказал на пресс-брифинге, посвященном завершению регистрации на конкурс.
Всего заявки на него подали 8224 человека. Подавляющее большинство, 97,11%, все же представляют Омскую область.
«Такая активность граждан, безусловно, дает повод для оптимизма, позволяет рассчитывать на то, что в каждой из отраслей мы сможем усилиться и выйти на принципиально иной уровень развития», — добавил Хоценко.
Сенатор от Омской области и председатель Наблюдательного совета проекта Иван Евстифеев назвал кадровый конкурс социальным лифтом и подчеркнул, что он помогает формированию доверия к исполнительной власти и новому главе региона в частности.
На следующем этапе участникам предстоит пройти тест, который будет оценивать их интеллектуальный потенциал, а также способность анализировать и понимать информацию.
Напомним, подача заявок на первый этап завершится в 12:00 по московскому времени 9 ноября, у всех желающих еще есть время попробовать свои силы. На сайт проекта нужно загрузить эссе, и предложить в нем свое решение одной из самых острых проблем региона.
Победители кадрового конкурса получат сертификат на один миллион рублей. Средства можно будет потратить на программы обучения по кадровой тематике. Кроме того, их включат в кадровый резерв управленцев региона и пригласят в экспертный клуб под руководством губернатора.
За время со старта проекта было проведено 34 встречи, посвящённых ему. Двадцать шесть прошли в районах области, пять были проведены в административных городских округах, а три — на крупных предприятиях Омской области.