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08:24 (мск), источник: Коммерсантъ

«Киодо»: Байден и Си встретятся 15 ноября в Сан-Франциско

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 15 ноября. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Источник: Reuters

По его словам, Вашингтон и Пекин «ведут последние приготовления» ко встрече двух политиков. При этом официально Китай еще не подтвердил участие Си в предстоящем саммите АТЭС. Это будет первая двусторонняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина с ноября 2022 года, когда они провели переговоры на полях саммита G20 на Бали.

Белый дом США на прошлой неделе заявили, что Вашингтон и Пекин «в принципе договорились» о встрече своих лидеров в Сан-Франциско. В конце октября глава китайского МИДа Ван И в ходе визита в США встретился с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры с первым длились около часа, со вторым — шесть часов. В ходе встреч обсуждались в том числе российско-украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке.

Лаура Кеффер

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