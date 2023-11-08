«Киодо»: Байден и Си встретятся 15 ноября в Сан-Франциско

По его словам, Вашингтон и Пекин «ведут последние приготовления» ко встрече двух политиков. При этом официально Китай еще не подтвердил участие Си в предстоящем саммите АТЭС. Это будет первая двусторонняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина с ноября 2022 года, когда они провели переговоры на полях саммита G20 на Бали.
Белый дом США на прошлой неделе заявили, что Вашингтон и Пекин «в принципе договорились» о встрече своих лидеров в Сан-Франциско. В конце октября глава китайского МИДа Ван И в ходе визита в США встретился с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры с первым длились около часа, со вторым — шесть часов. В ходе встреч обсуждались в том числе российско-украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке.