08:48 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Варшаву прибыл новый посол Узбекистана
Им стал Амирсаид Агзамходжаев, работавший ранее консулом в Стамбуле.
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В столицу Польши прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Амирсаид Агзамходжаев.
До этого назначения он работал в Консульско-правовом департаменте МИД, консулом Генерального консульства Узбекистана в городе Стамбуле, которое возглавил в 2020 году.
На новом посту Амирсаид Агзамходжаев сменил Бахрома Бабаева, с 2015 года руководившего дипломатической миссией в Варшаве в качестве временного поверенного в делах Узбекистана в Польше, и с мая 2019 года — Чрезвычайного и Полномочного Посла.