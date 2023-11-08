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08:48 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Варшаву прибыл новый посол Узбекистана

Им стал Амирсаид Агзамходжаев, работавший ранее консулом в Стамбуле.

Источник: haber1.com

В столицу Польши прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Амирсаид Агзамходжаев.

До этого назначения он работал в Консульско-правовом департаменте МИД, консулом Генерального консульства Узбекистана в городе Стамбуле, которое возглавил в 2020 году.

На новом посту Амирсаид Агзамходжаев сменил Бахрома Бабаева, с 2015 года руководившего дипломатической миссией в Варшаве в качестве временного поверенного в делах Узбекистана в Польше, и с мая 2019 года — Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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