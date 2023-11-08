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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Участника СВО из Воронежской области наградили орденом Мужества посмертно

Награду получила сестра погибшего жителя Борисоглебска.

Вчера, 7 ноября в большом зале администрации Борисоглебска состоялась церемония вручения Ордена Мужества родственникам погибшего Дмитрия Тарасова. Нашего земляка мобилизовали в октябре 2022 года, а погиб он в августе этого года.

— За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга указом Президента РФ Дмитрий Тарасов награжден орденом Мужества, посмертно, — сообщили в пресс-службе городского округа.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в селе под Воронежем открыли мемориальную доску бойцу СВО, награжденному орденом Мужества. Руслан Безус героически сражался на Донбассе.

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