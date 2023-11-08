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10:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Михаил Дегтярев показал Юрию Трутневу новый цех БПЛА, авиатерминал и ГЛК «Хехцир»

Полпред президента в ДФО находится в регионе с рабочим визитом.

Источник: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края работает в тесном взаимодействии с представителями федеральной власти. Один из наиболее частных гостей в Хабкрае — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Во многом это обусловлено стратегической ролью нашего региона в развитии Дальнего Востока, а отчасти — хорошим рабочим контактом, который смог установить губернатор Михаил Дегтярев с полномочным представителем президента.

В этот раз вице-премьер приехал в Хабаровский край, чтобы совместно с главой региона Михаилом Дегтяревым проинспектировать крупнейшие стройки, производства, а также обсудить возможную помощь со стороны федерального центра в других проектах.

Для нужд СВО

В частности, Михаил Дегтярев познакомил Юрия Трутнева с хабаровским предприятием «Аэро-ХИТ», специалисты которого работают над созданием ударных дронов, часть из которых идет на нужды бойцов Специальной военной операции. Компания является резидентом ТОР «Хабаровск» и производит до 300 БПЛА в месяц. В ближайшее время предприятие планирует расширяться и увеличивать объемы производства до 1000 дронов ежемесячно. Глава региона отметил: все условия и возможности для этого в Хабаровском крае есть.

— Задача по локализации стоит. Со своей стороны, мы планируем привлечь университеты, организации среднего профессионального образования, технические лаборатории. Будем оказывать поддержку и другим предприятиям, которые осуществляют сборку беспилотных летательных аппаратов, — отметил Михаил Дегтярев. Расширению возможностей предприятия поможет и сотрудничества с китайскими партнерами — этот вопрос в настоящий момент прорабатывается сторонами. Также в перспективе планируется сформировать на Дальнем Востоке комплексный научно-производственный центр развития беспилотных авиационных систем.

Вице-премьер, в свою очередь, подчеркнул, что производимые дроны должны в первую очередь отвечать тем задачам, которые ставит перед ними Специальная военная операция. У «Аэро-ХИТ» есть все задатки для того, чтобы стать одним из ведущих предприятий Дальнего Востока по производству и поставке необходимой техники нашим бойцам.

— Это делается для того, чтобы, во-первых, максимально быстро переходить к массовому производству беспилотников со всеми комплектующими на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть линейка характеристик, в которой надо конкурировать. Это переносимый вес, устойчивость, цена. Мы все это проанализировали, показатели у данного предприятия неплохие, — сказал Юрий Трутнев.

Международный терминал хабаровского аэропорта сдадут согласно плану

В рамках рабочей поездки губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову прогресс в строительстве международного пассажирского терминала аэропорта столицы региона и обсудил перспективы авиационного сообщения с другими странами с учётом политической обстановки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время возведению объекта ничего не мешает, и он должен быть сдан согласно планам.

— Объект знаковый, долгожданный. Хабаровчане и все дальневосточники, кто летает за рубеж через Хабаровск, ждут запуска в эксплуатацию международного терминала. Выражаю благодарность за помощь правительству России, лично Юрию Петровичу Трутневу. Все решения по организации международного воздушного пункта пропуска приняты, бюджетные средства выделены, оборудование готово к установке, — рассказал губернатор Михаил Дегтярёв в ходе осмотра объекта.

Отметим, что терминал строится в рамках ТОР «Хабаровск» при финансовой поддержке корпорации ВЭБ.РФ, включая субсидию на исполнение приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Арктики. Средства также выделяются из федерального бюджета — за счёт этих средств проводится техническое оснащение воздушного пункта пропуска. На сегодняшний день общий объём инвестиций превышает шесть миллиардов рублей.


Площадь будущего терминала составит порядка 20,5 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Объект должен стать частью единого аэровокзального комплекса и будет интегрирован с действующем здание терминала внутренних авиалиний. Пункт ежегодно сможет обслуживать до миллиона пассажиров. Срок завершения строительства намечен на первый квартал 2025 года.

— Мы строим терминал в период, когда международные отношения достаточно сложные. Но я уверен в том, что жить надо не сегодняшним днем, а завтрашним. Международное сотрудничество Россия будет развивать, и этот терминал в Хабаровске будет загружен. Все решения приняты, и несмотря на санкции и другие факторы, проект будет реализован, — подчеркнул Юрий Трутнев.

«Хехцир» готовится к запуску

Одним из самых масштабных проектов, которые Хабаровский край реализовывает несмотря на внешнее давление, является строительство горнолыжного курорта «Хехцир». ГЛК «Хехцир» — один из флагманских проектов губернатора края Михаила Дегтярева. Он призван нарастить туристический поток в регион при реализации представленного на ВЭФ-2023 президенту России Владимиру Путину мастер-плана развития Хабаровска. Сейчас готовящейся к открытию курорт глава региона представил Юрию Трутневу и Алексею Чекункову.

— Сейчас завершается I этап реализации проекта. Построены основные объекты комплекса: кресельная канатная дорога с подогревом сидений, верхняя и нижняя приводная станция, гараж парковки кресел, модульное здание проката. Горнолыжные трассы расширены до 50 метров и очищены от растительности. Смонтирована система оснежения и освещения правого и левого склона. В ноябре-декабре планируется итоговая проверка Ростехнадзором кресельной дороги и получение разрешения на ввод в ее эксплуатацию. Запуск I очереди намечен на зимний сезон 2023 — 2024 гг, — рассказал глава региона Михаил Дегтярев.

Губернатор также отметил, что на «Хехцире» создадут краевую школу по горнолыжному спорту. На территории комплекса разместятся гостиницы, рестораны, оздоровительные комплексы. В итоге горнолыжный курорт станет еще одной точкой притяжения жителей не только региона, но и гостей со всего ДФО.

За последние годы Хабаровский край сильно изменился. Если еще недавно "цивилизованный зимний отдых недалеко от краевой столицы был какой-то отдаленной мечтой, то теперь горнолыжный курорт вот-вот начнет свою работу. Аналогично и многие другие крупные объекты, которые держит на особом, личном контроле губернатор края Михаил Дегтярев. Пример тому — стройки, которые кипят по всему региону, создание новых предприятий и даже целых отраслей экономики. Наш регион — точка притяжения внимания федеральных чиновников, крупного бизнеса и госкорпораций. Это видно по тому обилию мероприятий федерального и макрорегионального уровня, которые проходят здесь. Практически каждый приезд высокопоставленных гостей сюда — это возможность для краевых властей обсудить проблемные и волнующие регион вопросы, заручиться поддержкой в их решении.

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