10:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Михаил Дегтярев показал Юрию Трутневу новый цех БПЛА, авиатерминал и ГЛК «Хехцир»
Полпред президента в ДФО находится в регионе с рабочим визитом.
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Правительство Хабаровского края работает в тесном взаимодействии с представителями федеральной власти. Один из наиболее частных гостей в Хабкрае — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Во многом это обусловлено стратегической ролью нашего региона в развитии Дальнего Востока, а отчасти — хорошим рабочим контактом, который смог установить губернатор Михаил Дегтярев с полномочным представителем президента.
В этот раз вице-премьер приехал в Хабаровский край, чтобы совместно с главой региона Михаилом Дегтяревым проинспектировать крупнейшие стройки, производства, а также обсудить возможную помощь со стороны федерального центра в других проектах.
Для нужд СВО
В частности, Михаил Дегтярев познакомил Юрия Трутнева с хабаровским предприятием «Аэро-ХИТ», специалисты которого работают над созданием ударных дронов, часть из которых идет на нужды бойцов Специальной военной операции. Компания является резидентом ТОР «Хабаровск» и производит до 300 БПЛА в месяц. В ближайшее время предприятие планирует расширяться и увеличивать объемы производства до 1000 дронов ежемесячно. Глава региона отметил: все условия и возможности для этого в Хабаровском крае есть.
— Задача по локализации стоит. Со своей стороны, мы планируем привлечь университеты, организации среднего профессионального образования, технические лаборатории. Будем оказывать поддержку и другим предприятиям, которые осуществляют сборку беспилотных летательных аппаратов, — отметил Михаил Дегтярев. Расширению возможностей предприятия поможет и сотрудничества с китайскими партнерами — этот вопрос в настоящий момент прорабатывается сторонами. Также в перспективе планируется сформировать на Дальнем Востоке комплексный научно-производственный центр развития беспилотных авиационных систем.
Вице-премьер, в свою очередь, подчеркнул, что производимые дроны должны в первую очередь отвечать тем задачам, которые ставит перед ними Специальная военная операция. У «Аэро-ХИТ» есть все задатки для того, чтобы стать одним из ведущих предприятий Дальнего Востока по производству и поставке необходимой техники нашим бойцам.
— Это делается для того, чтобы, во-первых, максимально быстро переходить к массовому производству беспилотников со всеми комплектующими на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть линейка характеристик, в которой надо конкурировать. Это переносимый вес, устойчивость, цена. Мы все это проанализировали, показатели у данного предприятия неплохие, — сказал Юрий Трутнев.
Международный терминал хабаровского аэропорта сдадут согласно плану
В рамках рабочей поездки губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову прогресс в строительстве международного пассажирского терминала аэропорта столицы региона и обсудил перспективы авиационного сообщения с другими странами с учётом политической обстановки. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время возведению объекта ничего не мешает, и он должен быть сдан согласно планам.
— Объект знаковый, долгожданный. Хабаровчане и все дальневосточники, кто летает за рубеж через Хабаровск, ждут запуска в эксплуатацию международного терминала. Выражаю благодарность за помощь правительству России, лично Юрию Петровичу Трутневу. Все решения по организации международного воздушного пункта пропуска приняты, бюджетные средства выделены, оборудование готово к установке, — рассказал губернатор Михаил Дегтярёв в ходе осмотра объекта.
Площадь будущего терминала составит порядка 20,5 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Объект должен стать частью единого аэровокзального комплекса и будет интегрирован с действующем здание терминала внутренних авиалиний. Пункт ежегодно сможет обслуживать до миллиона пассажиров. Срок завершения строительства намечен на первый квартал 2025 года.
— Мы строим терминал в период, когда международные отношения достаточно сложные. Но я уверен в том, что жить надо не сегодняшним днем, а завтрашним. Международное сотрудничество Россия будет развивать, и этот терминал в Хабаровске будет загружен. Все решения приняты, и несмотря на санкции и другие факторы, проект будет реализован, — подчеркнул Юрий Трутнев.
«Хехцир» готовится к запуску
Одним из самых масштабных проектов, которые Хабаровский край реализовывает несмотря на внешнее давление, является строительство горнолыжного курорта «Хехцир». ГЛК «Хехцир» — один из флагманских проектов губернатора края Михаила Дегтярева. Он призван нарастить туристический поток в регион при реализации представленного на ВЭФ-2023 президенту России Владимиру Путину мастер-плана развития Хабаровска. Сейчас готовящейся к открытию курорт глава региона представил Юрию Трутневу и Алексею Чекункову.
— Сейчас завершается I этап реализации проекта. Построены основные объекты комплекса: кресельная канатная дорога с подогревом сидений, верхняя и нижняя приводная станция, гараж парковки кресел, модульное здание проката. Горнолыжные трассы расширены до 50 метров и очищены от растительности. Смонтирована система оснежения и освещения правого и левого склона. В ноябре-декабре планируется итоговая проверка Ростехнадзором кресельной дороги и получение разрешения на ввод в ее эксплуатацию. Запуск I очереди намечен на зимний сезон 2023 — 2024 гг, — рассказал глава региона Михаил Дегтярев.
Губернатор также отметил, что на «Хехцире» создадут краевую школу по горнолыжному спорту. На территории комплекса разместятся гостиницы, рестораны, оздоровительные комплексы. В итоге горнолыжный курорт станет еще одной точкой притяжения жителей не только региона, но и гостей со всего ДФО.
За последние годы Хабаровский край сильно изменился. Если еще недавно "цивилизованный зимний отдых недалеко от краевой столицы был какой-то отдаленной мечтой, то теперь горнолыжный курорт вот-вот начнет свою работу. Аналогично и многие другие крупные объекты, которые держит на особом, личном контроле губернатор края Михаил Дегтярев. Пример тому — стройки, которые кипят по всему региону, создание новых предприятий и даже целых отраслей экономики. Наш регион — точка притяжения внимания федеральных чиновников, крупного бизнеса и госкорпораций. Это видно по тому обилию мероприятий федерального и макрорегионального уровня, которые проходят здесь. Практически каждый приезд высокопоставленных гостей сюда — это возможность для краевых властей обсудить проблемные и волнующие регион вопросы, заручиться поддержкой в их решении.