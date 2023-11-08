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10:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

Губернатор Красноярского края почтил память погибших сотрудников ОВД

В Красноярске 8 ноября состоялась церемония, посвященная Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Источник: Правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава краевого управления МВД Александр Речицкий приняли участие в церемонии, посвящённой Дню памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Во время церемонии состоялась минута молчания в память о погибших при исполнении сотрудниках правоохранительных органов. После этого собравшиеся возложили цветы к мемориалу у храма-часовни святого Димитрия Солунского, на котором значатся 180 фамилий сотрудников ОВД края.

В церемонии также приняли участие прокурор Красноярского края Роман Тютюник, мэр Красноярска Владислав Логинов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, члены семей погибших полицейских, действующие сотрудники МВД и курсанты.

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