Губернатор Красноярского края почтил память погибших сотрудников ОВД

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава краевого управления МВД Александр Речицкий приняли участие в церемонии, посвящённой Дню памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Во время церемонии состоялась минута молчания в память о погибших при исполнении сотрудниках правоохранительных органов. После этого собравшиеся возложили цветы к мемориалу у храма-часовни святого Димитрия Солунского, на котором значатся 180 фамилий сотрудников ОВД края.
В церемонии также приняли участие прокурор Красноярского края Роман Тютюник, мэр Красноярска Владислав Логинов, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, члены семей погибших полицейских, действующие сотрудники МВД и курсанты.