10:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Мечтал стать Героем России: бывший пожарный из Самарской области и ас-оператор дронов-камикадзе погиб на СВО
Бывший пожарный из Самарской области героически погиб на СВО.
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Бывший пожарный из Самарской области героически погиб в ходе проведения СВО. Ефрейтора Никиты Мечтанова с позывным «Мечта» не стало 30 октября 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Тушил пожары и спасал людей
Никите Мечтанову было 33 года. Он был родом из Нового Уренгоя, но затем его семья переехала в Тольятти. Там он окончил школу, отслужил, а потом работал в пожарно-спасательной части. Никита Мечтанов участвовал в тушении многих пожаров и спасал людей.
Отец мужчины погиб в 2015 году на Донбассе. Он был награжден орденом Мужества. Спустя примерно два года Никита Мечтанов решил связать свою жизнь со службой в армии. Он заключил контракт и отправился в Севастополь. По данным военкора KP.RU Александра Коца, на СВО Никита — с первого дня в составе роты спецназа бригады разведки. Он воевал в ЛДНР, на Запорожье и в Херсонщине, а также участвовал в освобождении Каховской ГЭС.
Ас-оператор дронов-камикадзе
— Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. С июля по октябрь «Мечта» уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 солдат противника. За ним буквально охотились, — рассказал Михаил Развожаев.
Сослуживцы Никиты вспоминают, что тот стремился ставить рекорды. Однажды он поразил машину с боекомплектом на расстоянии 11 км. Хотя обычно работа идет на дальности в 5−6 км. У ефрейтора была мечта — дорасти до звания Героя России. Это ему почти удалось.
Посмертно представили к званию Героя России
— Никита Мечтанов погиб вместе с еще одним воином из Севастополя — Вячеславом Пастуховым (позывной «Свят») 30 октября под поселком Крынки Херсонской области, — рассказал губернатор.
Перед своей смертью бойцы уничтожили две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек и до 20 человек наступающей пехоты врага. Противник постоянно вел контрбатарейную борьбу. Один из снарядов попал прямо в подвал, в который забежали «Мечта» и «Свят». Оба получили ранения, несовместимые с жизнью.
Во вторник, 7 ноября 2023 года, состоялось прощание с героически погибшими военнослужащими. И Никиту Мечтанова, и Вячеслава Пастухова за проявленные мужество и самоотверженность представили к званию Героя России посмертно.