12:50 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Сарсен Жарылгасов — новый заместитель председателя КГА
Сарсен Жарылгасов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, передает DKNews.kz.
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Приказом Министра транспорта по согласованию с Аппаратом Правительства РК Сарсен Жарылгасов вступил в должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации МТ РК в соответствии с принципом меритократии.
С сентября 2019 года Сарсен Жарылгасов являлся руководителем управления аэропортов КГА. Также работал на должностях эксперта, главного эксперта — старшего государственного авиационного инспектора управления аэропортов в Комитете гражданской авиации.