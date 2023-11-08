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12:50 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz

Сарсен Жарылгасов — новый заместитель председателя КГА

Сарсен Жарылгасов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, передает DKNews.kz.

Источник: gov.kz

Приказом Министра транспорта по согласованию с Аппаратом Правительства РК Сарсен Жарылгасов вступил в должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации МТ РК в соответствии с принципом меритократии.

С сентября 2019 года Сарсен Жарылгасов являлся руководителем управления аэропортов КГА. Также работал на должностях эксперта, главного эксперта — старшего государственного авиационного инспектора управления аэропортов в Комитете гражданской авиации.

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