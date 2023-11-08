Экс-премьер Молдовы обратился к бюджетникам, которым задерживают зарплаты

«Причина — те самые 1300 леев, выплату которых безграмотная и коррумпированная власть PAS приняла на уровне закона, не предоставив необходимые деньги в местные бюджеты», — отметил Кику.
По его словам, после того, как в июне-июле запланированные на зарплаты средства в этих бюджетах закончились, правительство посоветовало местным публичным администрациям расплатиться с бюджетниками за счет отчислений в Дорожный фонд. Однако, как отмечает экс-премьер, сейчас и там деньги закончились, а районы больше не могут выплачивать зарплаты, сталкиваясь с огромным дефицитом денежных средств.
«Коррекция бюджета в июне была сделана для того, чтобы предоставить деньги министрам PAS — по 50 тысяч леев в месяц каждому, а на 1300 леев для местных публичных администраций Майя Санду (средств) не нашла», — написал Кику в соцсетях.
Как отмечает бывший глава правительства, на местах PAS обвиняют в этой ситуации лидеров местных публичных администраций, но вина, как считает экс-премьер, лежит на центральной власти, которая не следует никаким законам.