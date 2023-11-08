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13:04 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Экс-премьер Молдовы обратился к бюджетникам, которым задерживают зарплаты

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Многие госслужащие, получающие зарплаты из местных бюджетов до сих пор не получили зарплату за октябрь, а многие — даже за сентябрь. Об этом заявил экс-премьер Молдовы Ион Кику.

Источник: Sputnik.md

«Причина — те самые 1300 леев, выплату которых безграмотная и коррумпированная власть PAS приняла на уровне закона, не предоставив необходимые деньги в местные бюджеты», — отметил Кику.

По его словам, после того, как в июне-июле запланированные на зарплаты средства в этих бюджетах закончились, правительство посоветовало местным публичным администрациям расплатиться с бюджетниками за счет отчислений в Дорожный фонд. Однако, как отмечает экс-премьер, сейчас и там деньги закончились, а районы больше не могут выплачивать зарплаты, сталкиваясь с огромным дефицитом денежных средств.

«Коррекция бюджета в июне была сделана для того, чтобы предоставить деньги министрам PAS — по 50 тысяч леев в месяц каждому, а на 1300 леев для местных публичных администраций Майя Санду (средств) не нашла», — написал Кику в соцсетях.

Как отмечает бывший глава правительства, на местах PAS обвиняют в этой ситуации лидеров местных публичных администраций, но вина, как считает экс-премьер, лежит на центральной власти, которая не следует никаким законам.

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