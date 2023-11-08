Глава Пограничной полиции Молдовы отправлен в отставку

Василой прекратит выполнять свои обязанности, начиная с восьмого ноября.
Экс-глава Погранполиции имеет статус подозреваемого по громкому делу о стрельбе в аэропорту Кишинева, произошедшей 30 июня, в результате которой погибли два человека. Он также получил строгий выговор по факту произошедшего.
В воскресенье, пятого ноября, в кишиневском аэропорту произошел новый инцидент, когда получивший запрет на въезд в Молдову гражданин Азербайджана незаметно сбежал и скрывался в городе.
На следующий день премьер-министр Дорин Речан заявил журналистам, что после произошедшего «очень скоро последует отставка».