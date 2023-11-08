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13:04 (мск), источник: "Российская газета"

Глава Перми Эдуард Соснин поручил решить проблему с отоплением в микрорайоне Краснова

В начале ноября председатель ТОС «Краснова» Александр Захаров на личном приеме главы Перми Эдуарда Соснина сообщил о проблеме заниженных параметров теплоносителя и горячей воды в домах микрорайона. Отопление в эти дома поступает с ЦТП по улице Моторостроителей, 7а.

Источник: Российская газета

— Вода недостаточно горячая — ее температура менее 60 градусов. Поэтому ее приходится долго пропускать, чтобы она нагрелась. С отоплением ситуация такая же, в квартирах холодно, — поделился Александр Захаров.

Глава Перми Эдуард Соснин выехал на место, он также пригласил на выезд руководителя пермского филиала «Т Плюс» Сергея Круглякова. Совместно с руководством городского департамента ЖКХ и администрации Свердловского района обсуждались варианты решения проблемы.

— Тепловой пункт достаточно старый, в таком состоянии он был передан сетевой компании в 2022 году. Сейчас нагрузка на него значительно превышает его мощности. Поэтому его модернизация уже включена в инвестпрограмму. Сейчас во время отопительного сезона выключить ЦТП на длительное время для проведения ремонта невозможно, поэтому замена тепломеханического оборудования будет проведена летом 2024 года. Решили, что в течение зимы при необходимости регулировка будет проводиться в ручном режиме. Ставлю этот вопрос на контроль главы района, — отметил Эдуард Соснин.

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