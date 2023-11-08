Мобилизованные из Башкирии в зоне СВО вышли на связь с семьями по телемосту

Как сообщили информагентству «Башинформ» в военном комиссариате республики, на встречу пришли матери и отцы бойцов, их жёны, дети, братья. Каждому из них было о чём рассказать своим дорогим мужчинам. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица.
Воинов также поприветствовал начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Республики Башкортостан подполковник Александр Кушаков.
«Товарищи военнослужащие! Не забывайте поддерживать друг друга. Мы ждем вас с победой живыми и невредимыми!» — обратился к военнослужащим Александр Кушаков.
«Переполняют эмоции, не могу выразить словами, что сейчас чувствую. Когда ехала сюда, думала, буду держаться, не плакать, но нет, все-таки эмоции победили. Это очень здорово, что минобороны проводит такие телемосты, где мы можем увидеть своих родных», — говорит супруга военнослужащего Лилия Хайбуллина.
Добавим, оборонное ведомство страны проводит регулярные телемосты для поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования соединений и воинских частей с их семьями.