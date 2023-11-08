12:51 (мск), источник: Клопс.ru
«Будем выигрывать за счёт низких цен на авиакеросин»: Алиханов — о планах на Храброво и сотрудничестве с Азией
Необходимость в модернизации аэропорта связана с увеличением турпотока в регион.
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После расширения взлётно-посадочной полосы и наращивания мощностей Храброво могут заинтересоваться азиатские авиакомпании и лоукостеры. Таким мнением поделился губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его ТАСС цитирует в среду, 8 ноября.
«Мы были и остаёмся одним из самых быстрорастущих аэропортовых комплексов в стране из числа региональных аэропортов. У “Новапорта” (оператор Храброво — ред.) есть планы по реконструкции и расширению возможностей <…>. Надо расширяться. К тому же у нас есть “седьмая свобода” неба (право авиакомпаний из третьих стран совершать международные перелёты, минуя страну регистрации — ред.), которая, я надеюсь, полноценно заработает. Полагаем, это было бы интересно азиатским авиакомпаниям, лоукостерам».
По словам Алиханова, калининградский аэропорт можно использовать как перегрузочный хаб, поскольку он будет «выигрывать за счёт наших относительно низких цен на авиакеросин».
«Однако более сложной проблемой, чем реконструкция аэропорта, является расширение возможности взлётно-посадочной полосы. Для неё максимальная пропускная способность — 16 взлёто-посадок в час. И уже сегодня в пиковые летние месяцы мы этот предел достигаем. Это тревожный звоночек. А с учётом того, что Калининград становится уже круглогодичным курортом, очень скоро мы достигнем максимума в принципе», — полагает политик.
Губернатор считает, что для расширения взлётно-посадочную полосу нужно закольцевать, а также нарастить её мощности до 32 взлёто-посадок в час.
«Будем поднимать этот вопрос и просить федеральные власти нас поддержать».
В октябре аэропорт Храброво готовился принять 4-миллионного пассажира. После этого Алиханов дал распоряжение реконструировать и расширить взлётно-посадочную полосу.