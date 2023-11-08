14:01 (мск), источник: Ведомости
Песков: ответ на возможное изъятие российских активов защитит интересы Москвы
Россия проработает ответ на возможное изъятие заблокированных активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал он.
Песков отметил, что возможная передача российских активов Украине незаконна. Он подчеркнул, что российская сторона будет оспаривать подобные шаги. Представитель Кремля добавил, что изъятие активов «повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется».
7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче части конфискованных российских активов Украине. Авторы инициативы также выступают за создание «международного компенсационного механизма» для передачи активов РФ Киеву.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, заморозив российские активы за рубежом, и стали обсуждать возможность передачи активов Украине. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России — около $300 млрд.
В декабре 2022 г. сенат США утвердили поправку, согласно которой конфискованные активы российских бизнесменов могут быть переданы для гуманитарной и военной помощи Украине. В октябре газета The Washington Post (WP) писала, что в администрации президента США Джо Байдена все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ.
WP отмечала, что «если бы Вашингтон действовал в одиночку», он мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США. Однако большая часть резервов хранится в Европе. В мае 2023 г. в Еврокомиссии уточнили, что страны ЕС заблокировали порядка 200 млрд евро активов ЦБ. В частности, передать российские активы Украине стремится Эстония. 7 ноября соответствующий законопроект поддержала конституционная комиссия парламента страны.