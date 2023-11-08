Визит в Казахстан, угроза ядерного конфликта и конфискация активов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
Вскоре он в открытом формате проведет по видеосвязи совещание с членами правительства. «Очень важная сегодня профильная тема — это борьба с онкологическими заболеваниями». Докладчики — вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минздрава Михаил Мурашко.
Президент примет приехавшего в РФ замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
О визите Путина в Казахстан
Вышедшие ночью перекрестные интервью Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газетам двух стран — «беспрецедентное событие», оно «свидетельствует красноречиво о весьма и весьма продвинутом уровне отношений» Москвы и Астаны.
В Казахстане 9 ноября ожидаются беседа в узком составе, обстоятельные переговоры, затем подписание документов — о пакете завтра своевременно проинформируют. После совместного заявления двух президентов для СМИ будет официальный прием.
Важный пункт программы — участие двух глав государства в Форуме межрегионального сотрудничества по видеосвязи.
«Президент вряд ли успеет нанести визит [экс-президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву» из-за насыщенности программы.
Заявивший о росте риска применения ядерного оружия Николай «Патрушев — секретарь совета безопасности», «это есть часть Кремля — того, что называется Кремлем». «Считайте как заявление Кремля».
«Агрессивный характер коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет».
«У нас есть наша [ядерная] доктрина, где четко все прописано».
О возможной конфискации российских активов в США
«Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе». «Последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров».
«Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно». «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет» и кто ими воспользуется.
«Будем прорабатывать ответные меры — вряд ли они будут зеркальными», но «наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».
О диалоге по стратегической стабильности с США
«Предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим», поскольку «не может осуществляться в режиме одной страны чтения нотаций другой стране».
В России готовы к началу такого диалога.
«Россия будет представлена на должном уровне».