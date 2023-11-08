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12:27 (мск), источник: ТАСС

Визит в Казахстан, угроза ядерного конфликта и конфискация активов. Темы брифинга Пескова

Поездка президента РФ Владимира Путина в Казахстан, возможность ядерной эскалации, а также перспектива конфискации российских активов на Западе стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.

Вскоре он в открытом формате проведет по видеосвязи совещание с членами правительства. «Очень важная сегодня профильная тема — это борьба с онкологическими заболеваниями». Докладчики — вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Президент примет приехавшего в РФ замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

О визите Путина в Казахстан

Вышедшие ночью перекрестные интервью Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газетам двух стран — «беспрецедентное событие», оно «свидетельствует красноречиво о весьма и весьма продвинутом уровне отношений» Москвы и Астаны.

В Казахстане 9 ноября ожидаются беседа в узком составе, обстоятельные переговоры, затем подписание документов — о пакете завтра своевременно проинформируют. После совместного заявления двух президентов для СМИ будет официальный прием.

Важный пункт программы — участие двух глав государства в Форуме межрегионального сотрудничества по видеосвязи.

«Президент вряд ли успеет нанести визит [экс-президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву» из-за насыщенности программы.

Об угрозе ядерной войны

Заявивший о росте риска применения ядерного оружия Николай «Патрушев — секретарь совета безопасности», «это есть часть Кремля — того, что называется Кремлем». «Считайте как заявление Кремля».

«Агрессивный характер коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет».

«У нас есть наша [ядерная] доктрина, где четко все прописано».

О возможной конфискации российских активов в США

«Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе». «Последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров».

«Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно». «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет» и кто ими воспользуется.

«Будем прорабатывать ответные меры — вряд ли они будут зеркальными», но «наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

О диалоге по стратегической стабильности с США

«Предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим», поскольку «не может осуществляться в режиме одной страны чтения нотаций другой стране».

В России готовы к началу такого диалога.

О саммите АТЭС

«Россия будет представлена на должном уровне».

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