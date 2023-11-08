Куйвашев наградил айтишников, проект которых презентовал Мишустину

Система «ОНКОР» и его разработчики — компания «БизнесКомпьютер» во главе с Сергеем Ефремовым — победили как «Лучший IT-проект, внедренный в организациях Свердловской области». Программа дает возможность отслеживать состояние онкобольных, а также мониторить работу звеньев онкослужбы региона. Куйвашев представлял разработку премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.
Сервис «Электронный рецепт» стал победителем как «Лучший инновационный продукт, выполненный организациями Свердловской области». Разработка позволяет врачу выписывать рецепт в форме электронного документа, используя цифровую подпись. Сервисом пользуются уже более 120 медучреждений региона.
Премия губернатора в сфере IT вручается в Свердловской области с 2009 года. За это время лауреатами награды стали 39 проектов. Общая сумма выплат превысила 10 млн рублей.