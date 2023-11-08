Ряд законодательных актов приведут в соответствие с новой Конституцией

Документом определен порядок избрания Сенатом Олий Мажлиса председателя и членов Высшего совета судей, глав Агентства по противодействию коррупции, а также Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
Учитывая требование о том, что ограничения, связанные с государственной службой, согласно новой редакции Конституции определяются законом, такие ограничения в нормативных документах будут отменены.
При определении минимальной заработной платы должна учитываться необходимость обеспечения достойного уровня жизни человека.
Министерствам, Генеральной прокуратуре и Верховному суду поручено до 1 января 2024 года внести в Минюст предложения о приведении нормативно-правовых документов в соответствие с новой редакцией Конституции. Особое внимание будет уделено следующим вопросам:
— обеспечение гарантий права на собственность, основанных на конституционной норме о том, что собственник не может быть лишен своего имущества (кроме как в случаях, предусмотренных законом, и на основании решения суда);
— пересмотр всех правовых документов на основе конституционного требования о том, что права и свободы человека могут быть ограничены только в соответствии с законом;
— пересмотр законодательных актов на основе конституционной нормы о том, что меры правового воздействия, применяемые государственными органами в отношении гражданина, должны основываться на принципе соразмерности и быть достаточными для достижения целей, предусмотренных законами;
— обеспечение права на неприкосновенность жилья, пересмотр нормативно-правовых документов на основе конституционных норм о том, что никто не может быть лишен жилья без решения суда и в порядке, противоречащем закону;
— пересмотр нормативно-правовых документов в соответствии с конституционной нормой о единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров, услуг, трудовых ресурсов и финансовых средств на территории Узбекистана.