13:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Губернатор Ростовской области запретил публиковать комментарии о работе военных
Губернатор попросил жителей Ростовской области не публиковать данные о работе военных и системы ПВО.
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Сегодня, 8 ноября, военные в Ростовской области снова отработали в соответствии с задачами СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
— Около 12 часов военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации, — прокомментировал Василий Голубев.
Также глава региона снова попросил земляков не публиковать в интернет-пространстве фотографии и комментарии, связанные с работой Вооруженных Сил России.
— Вижу у себя в Telegram активный обмен информацией о том, где конкретно это наблюдали. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам. Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! Не выкладываете фото и видео на эту тему, — обратился к жителям Дона Василий Голубев.
Губернатор добавил, что в своем телеграм-канале продолжит удалять комментарии с деталями или местоположением ПВО. Кроме того, «будут блокироваться пользователи», которые намерено публикуют информацию о работе военных.
Напомним, вчера жители Ростовской области обсуждали в социальных сетях громкие звуки, которые слышали в Таганроге и Азове. Однако в этом случае система противовоздушной обороны не работала.