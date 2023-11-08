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13:50 (мск), источник: Piter.tv

В Петербурге одобрили ежегодные выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая

В ЗакСе одобрили выплаты для причастных к ВОВ. Участники, инвалиды и ветераны получат 10 тысяч рублей к 9 мая.

Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа города.

Согласно документу, ветеранам, инвалидам и участникам ВОВ теперь планируют выплачивать по 10 тысяч рублей, а вдовам участников ВОВ и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года по 5 тысяч рублей.

За законопроект проголосовало 48 депутатов, против и воздержавшихся не было. С инициативой выступил представитель губернатора в ЗакСе Контантин Сухенко.

Ранее сообщалось, что в Социальном кодексе Петербурга утвердили ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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