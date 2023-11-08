13:50 (мск), источник: Piter.tv
В Петербурге одобрили ежегодные выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая
В ЗакСе одобрили выплаты для причастных к ВОВ. Участники, инвалиды и ветераны получат 10 тысяч рублей к 9 мая.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Законодательное собрание Петербурга одобрило законопроект о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа города.
Согласно документу, ветеранам, инвалидам и участникам ВОВ теперь планируют выплачивать по 10 тысяч рублей, а вдовам участников ВОВ и лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года по 5 тысяч рублей.
За законопроект проголосовало 48 депутатов, против и воздержавшихся не было. С инициативой выступил представитель губернатора в ЗакСе Контантин Сухенко.
Ранее сообщалось, что в Социальном кодексе Петербурга утвердили ежегодные выплаты ветеранам ко Дню Победы.