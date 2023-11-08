Узбекистанцы смогут проверить онлайн, есть ли запрет на въезд для иностранцев, которых они приглашают в страну

После заполнения анкеты и приложения соответствующих документов уполномоченный орган проверит достоверность сведений в течение двух рабочих дней. Услуга платная, необходимо будет оплатить налог в размере 5% от базовой расчетной величины.
Заявитель, анкета которого была возвращена из-за ошибок, имеет право повторно обратиться в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней после устранения соответствующих недостатков, в этом случае дополнительная плата не взимается.
После проверки информации анкета будет отправлена в региональное управление Службы государственной безопасности (специальный уполномоченный орган), которое в течение семи рабочих дней даст свои комментарии о целесообразности или недопустимости приглашения иностранного гражданина или лица без гражданства в Узбекистан.
При положительном решении приглашение с QR-кодом (штрих-кодом) будет оформлено и предъявлено заявителю в течение 1 рабочего дня. Приглашение действительно три месяца с момента оформления.
Наш корреспондент попытался найти услугу на сайте my.gov.uz — не нашел. При обращении в колл-центр ответили, что, возможно, услугу еще не подключили.