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Главные новости к вечеру 8 ноября
14:50 (мск), источник: АиФ Уфа

Глава Башкирии подписал указ о выплатах по 100 тыс. бойцам СВО

Деньги смогут получить те, кто заключит контракт после 10 ноября.

Призывники из Башкирии, заключившие контракт на службу в ВС РФ, смогут получить единовременную выплату по 100 тыс. рублей. Указ об этом подписал глава региона Радий Хабиров.

Как следует из документа, выплата такого размера положена тем, кто заключит контракт после 10 ноября.

Правительству Башкирии поручено определить источники финансирования выплат в течение 10 дней.

Отмечено, что выплаты не учитываются при определении права на получение других мер поддержки или выплат, предусмотренных законами России и Башкирии. Также они не распространяются на добровольцев, для которых уже введены региональные выплаты.

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