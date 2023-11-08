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14:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Абхазы зарегистрируют в Ростове свою диаспору

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября, ФедералПресс. Абхазская диаспора официально появится в Ростовской области. Руководитель Ираклий Бжинава рассказал, зачем она нужна.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Статус диаспоры дает возможность получать поддержку со стороны органов госвласти и органов местного самоуправления», — отметил он.

По его словам, сейчас диаспора в процессе регистрации. Затем предстоит найти место для работы и встреч и запустить курсы по изучению языка. Также абхазская диаспора хочет участвовать в различных мероприятиях. В диаспору вошли ученые, бизнесмены, юристы, строители, госслужащие и представители других профессий.

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