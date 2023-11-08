15:18 (мск), источник: Фонтанка
Названа сумма, которую бюджет Петербурга потратит на выборы президента
На выборы президента из бюджета Петербурга потратят 850 млн рублей.
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Из петербургского бюджета выделят дополнительно 850 млн рублей на подготовку и проведение выборов президента России в 2024 году. Это следует из поправки губернатора ко второму чтению бюджета города.
Основное финансирование президентских выборов планируется из бюджета РФ. Ещё в прошлом году на это в федеральном бюджете предусмотрели 33,2 млрд рублей. Из бюджета Петербурга средства пойдут, судя по всему, на информирование о том, что выборы президента состоятся и как можно будет на них проголосовать. В Петербурге, судя по всему, на выборах будет впервые применено электронное голосование.
Также своей поправкой Беглов добавил горизбиркому 454,5 млн рублей — их потратят на губернаторские и муниципальные выборы, которые пройдут осенью. В первом чтении бюджета на 2024 год на это было запланировано 1,6 млрд рублей.
Как рассказали «Фонтанке» в горизбиркоме, деньги потратят на новое оборудование и на проект «Мобильный избирательный участок».