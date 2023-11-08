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14:41 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Санду объявила старт осенней кампании по облесению

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила о начале с 11 ноября национальной кампании по облесению, передает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.md

«Я призываю всех принять участие в акции по озеленению в рамках Национальной программы по облесению. Вместе мы можем стать частью “лесного поколения”, чтобы страна стала более зеленой, а окружающая среда — более здоровой для нас и наших детей», — заявила президент.

Санду отметила, что всего в этом году будет посажено и восстановлено семь тысяч гектаров леса. Она также напомнила, что весной этого года уже были высажены саженцы и восстановлен массив на трех тысячах гектаров земель лесного фонда. В ближайшие недели, по словам президента, саженцы будут посажены на четырех тысячах гектаров, принадлежащих 168 примэриям по всей стране.

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