Санду объявила старт осенней кампании по облесению

«Я призываю всех принять участие в акции по озеленению в рамках Национальной программы по облесению. Вместе мы можем стать частью “лесного поколения”, чтобы страна стала более зеленой, а окружающая среда — более здоровой для нас и наших детей», — заявила президент.
Санду отметила, что всего в этом году будет посажено и восстановлено семь тысяч гектаров леса. Она также напомнила, что весной этого года уже были высажены саженцы и восстановлен массив на трех тысячах гектаров земель лесного фонда. В ближайшие недели, по словам президента, саженцы будут посажены на четырех тысячах гектаров, принадлежащих 168 примэриям по всей стране.