14:44 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
В Казахстане ввели электронный учёт военнообязанных и призывников
В Минобороны Казахстана сообщили о переводе услуг в сфере воинского учёта на цифровой формат, передаёт BaigeNews.kz.
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Как отметили в ведомстве, перевод комплекса услуг в сфере воинского учета в электронный формат стал возможен благодаря интеграции информационных систем Министерства обороны с другими государственными органами.
Введён электронный учет военнообязанных и призывников. При перемене места жительства по новой прописке граждане автоматически прикрепляются к местным органам военного управления.