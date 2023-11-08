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14:44 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В Казахстане ввели электронный учёт военнообязанных и призывников

В Минобороны Казахстана сообщили о переводе услуг в сфере воинского учёта на цифровой формат, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Как отметили в ведомстве, перевод комплекса услуг в сфере воинского учета в электронный формат стал возможен благодаря интеграции информационных систем Министерства обороны с другими государственными органами.

«Теперь услуги, требовавшие явочного порядка переведены в цифровой формат. Отменена выдача удостоверений о приписке граждан призывного возраста в мирное время, военных билетов тем, кто не проходил воинскую службу. 17-летним юношам больше не нужно собирать личное дело и приходить в военкоматы для приписки. Она осуществляется автоматически на основе имеющихся данных в системах», — уточнил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Руслан Омаров.

Введён электронный учет военнообязанных и призывников. При перемене места жительства по новой прописке граждане автоматически прикрепляются к местным органам военного управления.

«Автоматизация услуг упрощает также порядок трудоустройства граждан. Работодателю больше не нужно требовать от работника военный билет или удостоверение о приписке. Все данные есть в личном кабинете гражданина на Egov в разделе “Воинская служба”. При выходе на пенсию отпадает необходимость обращения в местный орган военного управления для получения справки, подтверждающей прохождение воинской службы», — добавили в министерстве.
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