16:02 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинский миллиардер попал под санкции Великобритании
Также список пополнился еще 28 позициями.
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Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций — в него попал челябинский миллиардер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что санкции коснулись Константина Струкова, который занимает 91 строчку рейтинга Forbes — его активы на тот момент составляли 1,3 миллиарда долларов США. За особые заслуги перед регионом он награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
Струков попал под санкции из-за того, что «вовлечен в получение выгоды или поддержки от правительства России», занимаясь бизнесом «в секторе, имеющем стратегическое значение».