16:10 (мск), источник: МК.RU Омск
Виталий Хоценко: в Омскую область приехали стахановские дети из зоны СВО
Дети из Луганской народной республики неделю будут гостить в Омской области.
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В регион школьники, оставшиеся без попечения родителей, из подшефного города Стаханова приехали 8 ноября. Об этом сообщил губернатор области Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале.
12 жителей нового региона России примут участие во втором Межрегиональном фестивале коллаборативных лабораторий «Своя территория. Территория сотворчества» (0+). Они представят эскизы своих спектаклей на остросоциальные темы, которые подготовили под руководством драматургов и режиссеров-наставников.
Кроме конкурсных испытаний, ребят ждет и насыщенная культурная программа. Для юных стахановцев организовали экскурсии по Омску, отдых на катке G-Drive Арены и скалодроме; посещение парке «Вокруг света», зоопарка и музея-заповедника «Старина Сибирская» в Большеречье. Кроме того, ребята посетят исторический парк «Россия — моя история», посмотрят сказку в кинотеатре «Маяковский», и современный технопарк в Омском государственном педагогическом университете.
В обратный путь они отправятся 15 ноября.
Напомним, ранее "МК в Омске писал, что губернатор Омской области Хоценко проинспектировал ход ремонта школы в подшефном Стаханове.