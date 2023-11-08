16:08 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ОЭС
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС.
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в среду принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития практического взаимодействия в рамках объединения, а также повышения эффективности деятельности этой многосторонней структуры.
Глава Узбекистана отметил наличие большого потенциала для расширения взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем реализации совместных проектов и программ в сфере торговли, транспорта, инвестиций, инноваций, экологии, туризма.
Генеральный секретарь выразил искреннюю признательность за активное участие Узбекистана в деятельности ОЭС и подготовку на высоком уровне очередного саммита ОЭС, который впервые пройдет в Ташкенте под девизом «Вместе к экономической стабильности и развитию».
Отмечена последовательная реализация инициатив Узбекистана, выдвинутых в ходе Ашхабадского саммита в 2021 году.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке дня предстоящего Ташкентского заседания лидеров государств ОЭС.