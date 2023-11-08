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16:05 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Президент Турции вместе с супругой прибыл в Ташкент для участия в саммите ОЭС

В столицу уже прибыли президент Кыргызстана с супругой, премьер-министр Казахстана и глава временного правительства Пакистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине Эрдоган прибыли в Ташкент для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества.

В аэропорту столицы высокого гостя встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.

На саммит ОЭС в столицу уже прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении супруги Айгуль Жапаровой, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и глава временного правительства Пакистана Анвар-уль-Хак Какар.

Напомним, мероприятия саммита пройдут в Ташкенте 8 и 9 ноября.

Сегодня, 8 ноября, Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние встречи с главами делегаций, прибывших в Ташкент. В частности, на сегодня запланированы переговоры с Президентами Кыргызстана, Турции, главой временного правительства Пакистана и генсеком ОЭС.

Завтра, 9 ноября, состоится заседание высшего уровня. На его полях предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.

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