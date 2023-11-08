Президент Турции вместе с супругой прибыл в Ташкент для участия в саммите ОЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине Эрдоган прибыли в Ташкент для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества.
В аэропорту столицы высокого гостя встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.
На саммит ОЭС в столицу уже прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении супруги Айгуль Жапаровой, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и глава временного правительства Пакистана Анвар-уль-Хак Какар.
Напомним, мероприятия саммита пройдут в Ташкенте 8 и 9 ноября.
Сегодня, 8 ноября, Шавкат Мирзиёев проведет двусторонние встречи с главами делегаций, прибывших в Ташкент. В частности, на сегодня запланированы переговоры с Президентами Кыргызстана, Турции, главой временного правительства Пакистана и генсеком ОЭС.
Завтра, 9 ноября, состоится заседание высшего уровня. На его полях предусматривается проведение ряда двусторонних встреч.