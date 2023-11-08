16:35 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Названо время перекрытия улиц во время саммита ОЭС в Ташкенте
Ряд центральных улиц будут закрыты для движения 9 ноября.
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9 ноября в связи с основными мероприятиями саммита будет ограничено движение транспорта на улице Ислама Каримова от перекрёстка улиц Бунёдкор и Ислама Каримова до пересечения улиц Ислама Каримова с улицей Амира Темура.
Движение по вышеуказанным улицам будет ограничено с 8:00 до 18:00.
Напомним, ограничение движения автотранспорта на ряде улиц Ташкента с 8 по 10 ноября связано с проведением в Ташкенте 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.